NetherRealm : une offre d’emploi mentionne des Mortal Kombat et Injustice sur next-gen

Malgré la possible vente de Warner Bros. Games, les studios qui appartiennent à l’éditeur continuent d’avancer en pensant aux futurs jeux, comme NetherRealm Studios, qui a récemment sorti l’extension de Mortal Kombat 11. Maintenant que cette dernière est sortie, on imagine que le studio est à l’oeuvre sur son prochain titre, et une récente offre d’emploi nous confirme cela.

Les séries vont continuer sur PS5 et Xbox Series X

The Game Post a déniché une offre d’emploi de la part du studio, qui recherche un « Principal Software Engineer – Graphics », un ingénieur graphique en somme, qui devra s’occuper de façonner l’avenir des séries Mortal Kombat et Injustice sur les nouvelles consoles.

Ne faisons pas semblant, la surprise n’est pas totale. Il était relativement certain qu’un nouveau Mortal Kombat arrive dans les années à venir, tout comme un épisode d’Injustice, l’autre série à succès du studio. Injustice 3 pourrait être le premier à arriver si on suit la logique de sortie, étant donné que Mortal Kombat 11 est tout récent.

Dans tous les cas, NetherRealm est déjà en train de plancher sur le futur des deux séries, et ce futur sera sur PS5 et Xbox Series X.