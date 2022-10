Un PlayStation Showcase repoussé à cause du rachat d’Activision-Blizzard ?

Depuis que l’enquête autour du rachat d’Activision-Blizzard est passé en phase 2 chez certains régulateurs, Sony est sur le pied de guerre. Le constructeur n’a décidément pas envie que cette acquisition se déroule sans y montrer une farouche opposition, ne serait-ce que pour Microsoft s’engage plus clairement à laisser Call of Duty sur les plateformes PlayStation, et ce malgré les déclarations de Phil Spencer qui s’entête à dire que la licence ne deviendra pas exclusive. Avec tout ce ramdam en coulisses, peut-on penser que Sony a l’esprit trop occupé par cela pour complétement mettre de côté son PlayStation Showcase ?

Pas le bon moment pour afficher ses exclusivités ?

1/2 The ongoing CMA investigation for MS acquisition of AB, has indeed delayed any Showcase plans for Sony. Exclusive titles and first party I.P were ‘locked in’. Sony believe a showcase will add weight to MS arguments. Silent Hill & Kojima Who Am I reveal were part of show. — Millie A (@millieamand) October 17, 2022

C’est en tout cas ce qu’affirme Millie A, insider assez fiable qui avait par exemple révélé l’existence de Marvel’s Wolverine en avance, ainsi que la tenue de plusieurs State of Play.

Elle déclare que Sony éviterait actuellement de tenir un PlayStation Showcase à cause de l’enquête autour d’Activision-Blizzard. Pourquoi ? Parce que Sony plaide actuellement sa cause en déclarant qu’avec l’exclusivité potentielle de Call of Duty, cela déséquilibrerait la concurrence, tandis que Microsoft affirme que Sony a déjà bien assez d’exclusivités de son côté. Alors forcément, organiser un show mettant en avant ses futurs gros hits exclusifs, ce n’est pas une idée brillante niveau timing.

Millie A affirme que l’annonce du prochain Silent Hill et du prochain jeu de Kojima devaient avoir lieu durant ce PlayStation Showcase. Elle indique que cette présentation aurait du être annoncée le 11 octobre, pour une diffusion le 20 octobre. Sony serait donc en train de revoir ses plans.

On prend le tout avec des grosses pincettes, puisque le tout ressemble davantage à une théorie très crédible plutôt qu’à une information sûre. Tom Henderson, autre insider réputé, affirme de son côté qu’il n’y a probablement aucun insider au courant de la tenue d’un PlayStation Showcase, et que pour le moment, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est spéculer.

On restera donc prudent, même si la théorie se tient. Rappelons que Final Fantasy XVI doit aussi nous présenter un trailer en ce mois d’octobre, et on a du mal à le voir autre part que lors d’un PlayStation Showcase. Alors, qui sait.