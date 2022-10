Silent Hill : Le retour de la série est confirmé, des annonces à venir mercredi soir

Puisque tout le monde sait que Konami prépare le retour de Silent Hill et que même le réalisateur du prochain film ne garde pas le secret, autant que l’éditeur brise son silence. Les fuites autour des projets en cours se sont accumulées au fil des mois, mais Konami avait envie d’attendre le bon moment pour révéler tout cela publiquement. Visiblement, le bon moment, c’est cette semaine, et attendez-vous à des annonces dès mercredi.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022