Final Fantasy XVI : Le prochain trailer devrait arriver en octobre

Square Enix n’avait malheureusement rien à nous dire sur Final Fantasy XVI durant le Tokyo Game Show. C’était à prévoir, étant donné que Naoki Yoshida nous avait donné rendez-vous pour cet automne, mais on a au moins pu découvrir un artwork inédit du jeu, ce qui est toujours ça de pris. Yoshida était tout de même présent sur place au salon japonais, notamment pour y recevoir des prix, et il en a profité pour préciser un peu plus la période durant laquelle le prochain trailer du jeu serait diffusé.

Rendez-vous lors d’un PlayStation Showcase ?

Pendant qu’il était sur scène, Yoshida a répondu à une question portant sur la date du prochain trailer. Il a donc répondu :

« Je n’ai pas du tout eu l’occasion de parler aux équipes de marketing ou de relations publiques, donc je ne suis pas sûr de ce que je suis autorisé à dire, mais je pense que nous pourrons probablement publier la prochaine bande-annonce le mois prochain… Et après ça, j’espère pouvoir donner une idée approximative de la date de sortie. »

Il faut donc s’attendre à un prochain trailer de Final Fantasy XVI au mois d’octobre, si tout se passe bien. A priori, la date de sortie ne serait pas tout de suite partagée, mais on sera déjà bien content de voir à nouveau le jeu.

Reste encore à savoir à quelle occasion. Tous les signes pointent vers un PlayStation Showcase ou un State of Play un peu plus gros, étant donné que la dernière émission de PlayStation était assez courte. On le saura très vite.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.