Rumbleverse annonce un test réseau cross-plateform pour le 11 juin prochain

L’été approche à grand pas et les communications pour les sorties de fin d’année vont commencer à fleurir partout sur la toile. Parmi les jeux attendus cette année (et ne disposant toujours pas de date de sortie), on pourra nommer le très curieux Rumbleverse, un énième Battle-Royale qui aura la particularité de proposer aux joueurs et joueuses de se bastonner au sein d’une ville regorgeant d’objets et outils à leur disposition pour rester le dernier ou la dernière en compétition.

Un modèle éminemment connu et rendu populaire notamment par Fortnite. Si l’on vous parle de la pépite d’Epic Games, c’est que Rumbleverse, bien que développé par Iron Galaxy, sera également édité par Epic Games Publishing et devrait connaître alors un soutien et un modèle économique bien connu des joueurs et joueuses.

Aujourd’hui, les développeurs annoncent la venue d’une séance de tests réseaux de grande ampleur avec le tout premier playtest cross-platform dès le samedi 11 juin prochain à 19h00 et ce pendant 24h (jusqu’au dimanche soir donc), sur toutes les plateformes où est attendu le titre à savoir PC (via l’Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Toujours aucune nouvelle de la Nintendo Switch.

Plongez, poules mouillées !

Dans son communiqué, Iron Galaxy indique que ce playtest sera l’occasion « de mettre à l’essai le matchmaking qui vous permettra de vous balancer des torgnoles d’une plateforme à l’autre. » Le précédent test, qui s’est tenu en février dernier, ne proposait de jouer qu’à la version PC du titre et a révélé plusieurs lacunes. A l’issue de ces sessions, les développeurs avaient annoncé le report non daté de Rumbleverse qui devrait déjà être disponible à l’heure qu’il est.

Avant de vous lancer dans des parties endiablées, il faut néanmoins préciser que le jeu est toujours en développement et qu’il s’agit surtout de tester la robustesse des serveurs. Il pourra dès alors toujours subvenir des bugs plus ou moins importants. Le site officiel annonce également que l’application permettant d’accéder au jeu sera disponible prochainement et qu’un serveur Discord a ouvert ses portes afin de permettre aux bastonneurs de discuter en amont.

The Cross Platform Playtest on June 11 kicks off the road to launch for Rumbleverse, coming later on this year! pic.twitter.com/hUoEgkorZ3 — Rumbleverse (@Rumbleverse) June 2, 2022

Cette communication pré-Summer Game Fest nous permet également d’en apprendre un peu plus sur le calendrier à venir pour le titre avec l’annonce d’une toute dernière phase de tests grandeurs nature en juillet avant une disponibilité finale « plus tard cette année ». De quoi espérer des mêlées à coup de chaises et de boites aux lettres pour la rentrée ?