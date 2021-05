Roguebook sortira le 17 juin prochain sur PC et un peu plus tard sur consoles

Annoncé l’année dernière lors du Nacon Connect, Roguebook s’apprête à sortir très bientôt. Les créateurs de Faeria, épaulés par celui de Magic : The Gathering, nous livre ici un deckbuilder particulier qui vous laissera empiler un tas de cartes.

Roguebook joue carte sur table

Roguebook est à la fois un roguelite et un deckbuilder (dans la mouvance de Slay the Spire) développé par Abrakam Entertainment avec l’appui de Richard Garfield, le créateur du jeu de carte Magic : The Gathering. Pour se démarquer des autres, il compte sur le « tower deck », autrement dit avoir tellement de cartes dans un deck que l’on peut former une tour. Généralement, il est plus prudent de réduire le nombre pour obtenir ce que l’on veut et appliquer des stratégies, mais pas dans Roguebook.

Cela vous permet ainsi de débloquer des capacités pour vos héros que vous pourrez utiliser dans des combats stratégiques au tour par tour. Vous pourrez choisir parmi 4 héros pour créer différentes synergies et adopter des styles de jeu différents (offensif, defensif…).

Roguebook est attendu ce 17 juin sur PC via Steam. Il sortira un peu plus tard sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, et Switch.