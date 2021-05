Roguebook

Roguebook est un roguelike deckbuilder développé par Abarkam Entertainment et édité par Nacon. Le titre est co-signé par Richard Garfied, le créateur de Magic : The Gathering. La particularité du soft est d'encourager le joueur à construire les plus gros decks possibles afin de les utiliser dans des combats au tour par tour où les joueurs contrôlent un duo de héros ayant chacun des cartes dédiés. Il faudra ainsi explorer les pages d'un livre en allant le plus loin possible avant de recommencer en cas de mort.