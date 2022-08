Rocksmith+ sera finalement lancé la semaine prochaine sur PC

Voilà un moment que l’on avait plus entendu parler de lui. Rocksmith+ fait partie de ces jeux Ubisoft qui ont été repoussés à des dates indéterminés, et qui, il faut l’avouer, ont été un peu oubliés au fil des mois. Pourtant, l’éditeur français n’avait pas lâché l’affaire depuis son report, et on a pu apprendre hier que le jeu était de retour, avec une date de sortie très proche à la clé.

Début de l’apprentissage pour la rentrée

Bonne nouvelle pour les apprentis guitaristes, Rocksmith+ est en train de préparer son lancement. Ubisoft indique que le jeu/logiciel/application sortira dès le 6 septembre prochain, mais uniquement sur PC. On ne sait pas vraiment ce qu’il en est des versions consoles, si ce n’est qu’elles devraient arriver plus tard dans l’année.

Au lancement, Rocksmith+ arrivera avec un catalogue de plus de 5 000 morceaux répartis dans plusieurs genres, que ce soit la pop, le rock ou le hip-hop. Des chansons seront rajoutées toutes les semaines selon Ubisoft. Le jeu vous permettra donc d’apprendre à jouer avec des leçons interactives qui vont se baser sur plusieurs niveaux de difficulté, histoire de couvrir un public très large. Il suffira de télécharger l’application Rocksmith+ Connect sur mobiles pour compléter l’expérience.

Rappelons que le jeu possède un système d’abonnement, avec une offre de lancement pour celles et ceux possédant Rocksmith (2014) et/ou ayant participé à la bêta du jeu, avec un mois gratuit pour trois mois d’abonnement, ou trois mois gratuits pour un an.