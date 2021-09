Rocksmith+ est lui aussi reporté à l’année prochaine

On pourrait presque se dire que c’est désormais un rendez-vous quotidien. Chaque jour, un report, et cette fois, c’est du côté de l’écurie Ubisoft. Pas de panique, aucun AAA n’a fait les frais d’un retard cette fois, mais les fans de musique seront peut-être peinés d’apprendre que Rocksmith+ n’arrivera finalement pas en 2021.

L’apprentissage attendra encore un peu

C’est donc un nouveau report à noter dans vos calendriers. Le service n’arrivera pas en 2021 comme c’était prévu, mais en 2022, sans plus de précisions. On comprend alors que les retours de la première bêta fermée ont donné de quoi réfléchir chez Ubisoft :

« Afin de garantir la meilleure expérience d’apprentissage de la guitare possible, nous avons décidé de reporter la sortie de Rocksmith+ jusqu’en 2022. Ce décalage nous donnera l’occasion de prendre en compte le mieux possible les commentaires des utilisateurs de notre Bêta fermée. Nous sommes convaincus que ce nouveau plan de lancement nous donnera le temps de proposer une expérience optimale à tous les passionnés de guitare et de basse. Merci pour votre patience et pour votre compréhension. Nous avons hâte de pouvoir partager avec vous plus d’informations sur Rocksmith+ ! »

Pour rappel, Rocksmith+ est un service d’abonnement qui permet d’apprendre à jouer avec un vrai instrument, en ayant accès à des apprentissages et la possibilité de composer ses propres arrangements.