Rocket League : Le thème et la date de la saison 5 sont connus

Régulièrement mis à jour au niveau de ses saisons et de ses fonctionnalités, Rocket League continue son petit bonhomme de chemin depuis le rachat par Epic Games et son passage en free-to-play.

Date de la saison 5 de Rocket League

C’est à partir de ce mercredi 17 novembre 2021 que la saison 5 de Rocket League débutera pour se terminer le 9 mars 2022. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau thème général avec son lot de cosmétique qui va avec.

Comme à chaque mise à jour, une nouvelle musique (Player of Games de GRIMES) ainsi qu’une nouvelle voiture feront leur apparition (Nexus et sa variante Nexus SC). C’est l’occasion également pour la map Starbase ARC (Contrecoup) de faire peau neuve avec un design qui a l’air prometteur.

Un nouveau Rocket Pass Premium sera évidemment de la partie avec on l’imagine des cosmétiques liés à la thématique spatiale. Le trailer concernant le Rocket Pass sera diffusé le 16 novembre et on pourra voir à quoi s’attendre pour les prochains mois.

Psyonix a profité de l’occasion pour détailler les récompenses offertes aux joueuses et joueurs lors de leur placement compétitif en saison 4. Ce sera des roues pour tout le monde (déjà visibles ici) ainsi que des titres en fonction des modes de jeux dans lesquels vous vous serez classé.

Le détail des récompenses complètes est disponible sur le site de Rocket League directement et la mise à jour sera disponible sur toutes les plateformes, à savoir PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Séries S/X ainsi que sur Nintendo Switch.