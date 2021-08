Rocket League : Des accessoires Ratchet & Clank arrivent, avec un mode 120 FPS sur PS5

Ratchet & Clank continuent de s’inviter dans d’autres jeux depuis la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart. Après l’arrivée du duo au sein de Fall Guys, on retrouvera très prochainement les deux mascottes dans Rocket League, via des accessoires inédits en jeu, qui arriveront en même temps qu’une mise à jour qui devrait améliorer les performances du jeu sur PS5.

Le duo est partout

Dès le 18 août, soit demain, les possesseurs de PS4 et de PS5 pourront donc mettre la main sur un bundle gratuit contenant des accessoires à l’effigie de Ratchet & Clank, notamment des autocollant pour le véhicule Octane, et des ballons représentant les deux héros. Pour le récupérer, il suffira simplement de vous connecter sur le jeu depuis une plateforme PlayStation. Ces accessoires sont à récupérer avant le 3 janvier 2022.

Une mise à jour sera également disponible sur PS5 comme nous l’annonce le PlayStation Blog, qui va proposer des ajustements dans les modes d’affichage du jeu. Ainsi, on retrouvera un mode Qualité et un mode Performance. Le mode Qualité fera tourner le jeu en 60 fps avec une résolution 4K HDR, tandis que le mode Performance va proposer un framerate à 120 fps et une résolution à 2688×1512 pixels avec HDR. Cette mise à jour sera également disponible dès demain.