Rocket Arena lance sa saison 2 et dévoile le personnage de Leef

Disponible depuis cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le shooter multijoueur Rocket Arena lance sa saison 2 dès aujourd’hui avec l’ajout de Leef, un nouveau personnage jouable à l’apparence elfique capable d’utiliser la magie et combattant dans l’arène avec Voltige, son minuscule compagnon.

Quels ajustements au programme ?

Parmi les autres nouveautés de cette saison 2, First Strike Games et Electronic Arts propose notamment aux joueurs et aux joueuses un mode PvE inédit, Robots K.-O, dans lequel l’IA peut participer à un affrontement en tant qu’allié ou ennemi. Le niveau maximum des personnages a été étendu au palier 125, ce qui vous permettra d’obtenir une tenue Emeraude, et le nombre de défis quotidiens et hebdomadaires a été augmenté.

Comme toute mise à jour saisonnière digne de ce nom, le titre bénéficie également de plusieurs ajustements dans son gameplay. Selon les développeurs, la capacité d’esquive a été améliorée et permet maintenant le déplacement omnidirectionnel, des modifications d’équilibrage ont été apportées à Flux, Jayto et Mystine, et un boost de vitesse est désormais donné par les pièces en mode Chasse au Trésor.

Notez aussi que l’édition standard PC de Rocket Arena est disponible gratuitement pour tous les membres Amazon Prime via Prime Gaming jusqu’au 10 octobre.