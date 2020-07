Rocket Arena fait le tour de ses différentes cartes en vidéo

Annoncé en mai 2019, Rocket Arena a surtout fait parler de lui lors de la conférence Electronic Arts en juin dernier. L’éditeur prend ainsi le titre sous son aile en l’intégrant à son label indépendant, EA Originals et vient de partager quelques détails supplémentaires. Cette fois-ci, focus sur les maps.

Une dizaine de cartes au lancement

Dans Rocket Arena, les joueurs jouent en équipe de trois dans un jeu de tir multijoueur avec des héros aux capacités uniques. Un postulat de base qui fait d’abord penser à un mix entre Overwatch et Apex Legends, sauf que l’ensemble se joue avec des lance-roquettes où il y aura divers objectifs à réaliser sur la map.

D’ailleurs la map, parlons-en. Le joueur va être propulsé sur Crater, qui abritera au lancement un total de 10 cartes jouables, sachant que de nouvelles seront proposées régulièrement de façon gratuite au fil des saisons. Chaque coin propose son lot d’objets cachés et de pièges ainsi que de son propre environnement. Du Bosquet de Ventgivre aux Hauteurs Hypersoniques en passant par les Temples de Jaaqua, il y aura différents endroits à découvrir.

Tout cela s’articulera autour de quatre modes de jeu : K.O, un mode compétitif où il faudra éjecter ses adversaires, Balle-Roquette, où l’objectif est de récupérer la balle-roquette pour marquer dans le but adverse, Méga-Roquette, un simili-mode défense de zone et enfin Chasse au Trésor, où il faudra marquer des points en récupérant un coffre ou en récoltant des pièces.

La sortie de Rocket Arena est attendu pour le 14 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et Origin. Il sera disponible au prix de 29.99€ pour son édition standard et à 39.99€ pour la Mythic Edition regroupant diverses tenues et objets.