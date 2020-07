Rocket Arena, que vaut le hero shooter d’Electronic Arts ?

Annoncé en 2019 sous la tutelle de Nexon, Rocket Arena a finalement changé d’éditeur avec désormais Electronic Arts à la baguette. Le titre développé par Final Strike Games a fait son retour lors de l’EA Play en juin dernier et est sorti officiellement ce 14 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Hero Shooter plutôt prometteur sur le papier, le jeu nous permet d’incarner différents personnages aux capacités uniques où l’objectif n’est pas de tuer son adversaire mais de l’éjecter de l’arène. Son plus gros défaut ? Sans doute son modèle économique. On vous en parle dans ce nouvel épisode d’AG Summer.