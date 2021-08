River City Girls 2 : premières images pour cette suite attendue

Après nous avoir fait languir pendant plusieurs mois, River City Girls 2 se dévoile enfin un (tout petit) peu plus au travers d’une minuscule fournée de screenshots qu’on ne boudera pas.

River City Girls 2 en 4 images

Wayforward a ainsi publié quelques images du beat’em up old-school il y a de cela quelques jours. L’occasion de constater que le titre n’a rien perdu de sa superbe d’un point de vue graphique. En effet, le pixel art semble toujours être d’une extrême qualité en plus de proposer des environnements et personnages fourmillant de détails.

Next, take a gander at a the first screenshots of River City Girls 2! Check out the new environments, characters, and enemies! Kyoko has good taste in posters! pic.twitter.com/PK8pHSZbAl — WayForward (@WayForward) August 19, 2021

Nous pouvons également découvrir quelques-uns des personnages jouables de ce second opus qui verra par ailleurs son roster agrémenté de quelques (plus ou moins) nouvelles têtes.

River City Girls 2 sortira sur toutes les consoles du moment (PS4 et 5, Xbox One et Series, Switch) ainsi que sur PC en 2022 sans plus de précision. Notons que cette fois-ci le jeu sera jouable en coopération aussi bien en local qu’en ligne bien que la question du cross-play n’ait pas encore été abordée.