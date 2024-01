Rise of the Ronin : Le jeu en monde ouvert de Team Ninja illustre longuement son gameplay

Un aperçu de gameplay très vaste

Dans cet aperçu du gameplay de Rise of the Ronin, nous pouvons voir un monde ouvert qui devrait être relativement touffu. Il y a fort à parier que nous irons parcourir diverses contrées japonaises en plus de la ville de Yokohama qui a été brièvement montrée. De plus, notez que notre héros aura la possibilité de se déplacer à cheval ou de manière véloce avec son grappin (à la manière d’un Sekiro : Shadows Die Twice), voire avec son planeur Avicula lui permettant de se déplacer rapidement dans les airs.

Les combats également montrés dans Rise of the Ronin offrent pas mal de possibilités. Bien que les séquences de baston se fassent majoritairement au katana, l’utilisation des armes à feu occidentales seront de la partie. Il sera même possible d’utiliser une sorte de tuyau faisant office de lance-flammes, afin de faire griller vos adversaires.

Qui plus est sur les combats au katana, sachez que vous pourrez choisir différentes postures de combats comme dans un Ghost of Tsushima, et le timing sera aussi très important afin de parader au bon moment, et ainsi enchainer ses adversaires. Il sera aussi possible d’utiliser le grappin pour faire venir nos ennemis à nous, et ainsi leurs asséner de violents coups de katana, offrant des exécutions stylées au passage. Etant donné que ce sont les mêmes développeurs, nous retrouvons logiquement un fort côté Ni Oh sur le feeling des combats, et il faudra espérer que la difficulté sera juste comparé à la précédente licence de Team Ninja.

Rise of the Ronin se dotera également de choix à faire. En effet, en fonction des personnages que vous aiderez lors des missions principales, ceux-ci vous débloqueront des fonctionnalités spécifiques dans le jeu. Qui plus est, développer une relation avec la personne que vous choisissez d’aider aura un impact sur le déroulement de l’histoire. Il s’agit là d’un concept alléchant, d’autant que vos choix n’auront pas vraiment de désavantages sur votre partie, ce qui peut finalement rallonger la durée de vie si vous faites une nouvelle partie avec de nouveaux choix. Indéniablement, le soft de Team Ninja nous donne l’eau à la bouche, et on a hâte de découvrir plus en détails le monde ouvert de Rise of the Ronin.

Rappelons que Rise of the Ronin sortira uniquement sur PlayStation 5 le 22 mars prochain.