Rip Them Off : Le capitalisme arrive sur Xbox One et Switch à la fin du mois

Déjà disponible sur Steam et iOS depuis le 24 septembre dernier, Rip Them Off s’apprête à faire son entrée sur consoles. Le studio français Lozange Lab, qui avait d’ailleurs participé à notre premier AG French Direct, annonce l’arrivée du jeu sur Xbox One et Nintendo Switch pour la fin du mois de mars.

De la réflexion et de l’argent

Mêlant jeu de réflexion et ambiance détendue, Rip Them Off propose une satyre du capitalisme à travers un style minimaliste. Les joueurs doivent construire différentes boutiques afin que les potentiels acheteurs dépensent un maximum d’oseille. A vous d’optimiser les emplacements et de fluidifier au mieux les trajectoires pour vous enrichir.

Si vous souhaitez vous creuser un peu les méninges, sachez que le titre sortira le 24 mars sur Xbox One et le 25 mars sur Switch. Les précommandes ouvrent dès maintenant sur les boutiques numériques avec 10% de réduction pour tout achat avant la sortie. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir notre interview avec le studio ou notre aperçu de Rip Them Off.