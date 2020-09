Aperçu Rip Them Off – Le capitalisme appliqué de façon relaxante

Nouveau projet du studio Lozange Lab, derrière lequel on retrouve notamment Swim Out, Rip Them Off nous met aux commandes d’un employé qui doit contenter le conseil d’administration de son entreprise en engrangeant le plus de profits possibles. Pour ce faire, vous allez devoir détrousser la pléthore de clients, aussi appelé « Dupes », qui auront le malheur de s’approcher d’un peu trop près de vos magasins.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu tester Rip Them Off pendant plusieurs heures sur PC grâce à une démo qui nous a été fournie par le studio de développement Lozange Lab. Ces heures de jeu nous ont permis de nous essayer aux différents niveaux disponibles afin de faire un retour sur nos premières impressions.

D’abord on amasse de l’argent, ensuite on s’achète une morale

Mais comment on joue à Rip Them Off ? Rien de plus simple à vrai dire. Dans ce jeu, vous allez devoir construire différents magasins pour pallier l’afflux de clients et ainsi leurs soutirer le plus d’argent possible.

La complexité du titre est basée sur le fait que chaque magasin possède 4 attributs uniques : le coût de construction, la nombre de clients maximum dans le magasin, le temps et aussi l’argent que dépense un personnage dans ce magasin. Selon ces critères vous devrez construire les bons magasins aux bons endroits pour amasser le plus d’argent possible.

Bien sûr, les boutiques que vous pouvez construire ne sont pas le seul critère à prendre en compte. Il faudra faire attention à l’agencement des rues dans un niveau, à la disposition des différentes entrées des magasins, à l’afflux de clients dans chaque rue etc.. Considérez également le fait que les clients n’entrent pas dans deux magasins identiques, et vous avez un jeu qui peut se complexifier très vite.

Facile à prendre en main, Rip Them Off se montre alors assez habile puisqu’en changeant le rythme de passage des clients et l’agencement des rues et des magasins, vous avez un nouveau défi totalement nouveau qui mettra à profit l’expérience engrangée dans les précédents niveaux.

On peut également souligner le design assez simpliste du titre qui tend vraiment à rendre accessible ce dernier au grand public. Petit hic cependant, il est difficile de s’y retrouver dans la fenêtre de création de boutiques puisque chacune d’entre elles est renseignée par une icône ultra simpliste. De plus, on aurait aimé que les informations des magasins soient directement affichées sans passer par un clic.

Malgré tout, l’aspect minimaliste de Rip Them Off aide à la lecture des informations sur la carte principale, on repère vite quels magasins sont remplis, pour quelles raisons les clients n’entrent pas dans une boutique etc..

Des objectifs, toujours plus d’objectifs

Une fois vos boutiques construites, vous allez devoir atteindre des objectifs de profits afin de contenter le conseil d’administration. Ces objectifs peuvent s’étaler sur plusieurs jours comme sur un seul. A chaque fin de journée, le jeu se mettra en « pause », histoire de vous laisser le temps de regarder l’argent amassé, et de réfléchir à une stratégie pour le jour suivant.

Cependant, bien que l’objectif final défini par vos supérieurs constitue bien le critère de réussite ou non d’une mission, des objectifs secondaires parfois plus difficiles à relever seront également présentés au joueur. Il n’y a pas de petits profits !

L’accumulation de ces objectifs permet alors de relancer un niveau une multitude de fois afin de remplir l’intégralité de ces derniers. De plus, si jamais vous n’accomplissez pas un objectif, vous n’êtes pas obligés de recommencer toute la mission puisque des sauvegardes sont créées à chaque journée.

Ce système est plutôt bien pensé puisqu’il permet de relancer rapidement et à tout moment chaque étape d’un niveau. Et au vu du nombre d’essais qu’il faudra réaliser avant de réussir tous les niveaux à 100%, on ne peut qu’être reconnaissant de la mise en place d’un système pareil.

Cependant, le fait de recommencer à tort et à travers un niveau pour compléter l’ensemble des objectifs donne un aspect assez répétitif au titre, d’autant plus que ces derniers ne sont, pour la plupart, vraiment pas aisés à remplir. Le fait de recommencer chaque journée peut également induire le joueur en erreur en reprenant à une étape qui peut paraître bien engagée, mais qui ne l’est finalement pas autant que ça.

Il est alors difficile de tirer vraiment bénéfice de ce système de journée même si tout porte à croire que Rip Them Off est un jeu simple dans sa première approche mais qui demandera au joueur de la maîtrise et pas mal d’essais pour venir à bout de ses défis les plus complexes. En bref, un puzzle-game accessible et original dans son design et ses mécaniques mais qui maîtrise les subtilités du genre.