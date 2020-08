Rip Them Off présente son concept à travers une nouvelle vidéo

Le nouveau titre de Lozange Labs (Swim Out), Rip Them Off, s’est présenté lors de l’AG French Direct avec extrait de gameplay commenté, où les développeurs nous en apprennent un peu plus sur le titre.

Faites régner le capitalisme

Dans Rip Them Off, votre rôle sera d’amasser le plus de bénéfice possible en attirant les clients dans votre entreprise, et ce par tous les moyens. Il va donc falloir gérer vos boutiques avec une main de maître pour parvenir à vos objectifs, en les plaçant aux bons endroits et en les agrandissant, mais aussi observer le comportement de vos clients pour en tirer le maximum de profits.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu de gestion, vous pourrez bientôt consulter notre interview du studio Lozange Lab et notre aperçu du jeu.

Rip Them Off sortira sur PC et plateformes iOS dès le 24 septembre.