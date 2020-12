Un bundle Nintendo Switch + Ring Fit Adventure bientôt disponible pour 379,99 €

Pour cette période de fêtes, Nintendo n’entend pas se laisser impressionner par la PS5 et la Xbox Series, et compte faire de la Switch un nouveau carton de Noël. Histoire de s’assurer cela, plusieurs bundles sont disponibles pour la console, comme ce nouveau pack qui continent la Nintendo Switch et le jeu Ring Fit Adventure.

Un pack Switch + Ring Fit Adventure en précommande

On ne présente plus Ring Fit Adventure, ce jeu de remise en forme très ludique, qui a été victime de son succès lors du confinement en début d’année et qui se vend toujours aussi bien plus d’un an après sa sortie. Cette fois-ci, le titre est vendu directement en bundle avec la Nintendo Switch pour 379,99 € (seul, le jeu est souvent aux alentours des 70 €).

Bien entendu, ce pack comprend le Ring Con et la sange pour Joy-Con nécessaires pour jouer à Ring Fit Adventure, qui est disponible via un code de téléchargement. Ce pack sera disponible dès le 11 décembre prochain. Parfait pour récupérer la forme après les repas des fêtes !