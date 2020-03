Ring Fit Adventure se revend à prix d’or en raison du confinement

Ring Fit Adventure est sans conteste l’une des stars de ces derniers temps, et ce malgré lui. Avec le confinement mis en place dans plusieurs pays dont la France, il devient difficile de faire de l’exercice en restant chez soi. Il n’est donc pas surprenant de voir la demande exploser pour ce genre d’expérience qui vous permet de faire du sport grâce à un jeu et un accessoire.

Il faut tout de même préciser que le titre, sorti exclusivement sur Switch le 18 octobre 2019, n’a pas attendu le coronavirus pour avoir du succès. La demande a été même plus forte qu’attendu par Nintendo dans certains pays, notamment aux Etats-Unis et au Japon. Avec la situation actuelle, les enseignes ont encore plus de mal à s’approvisionner. On peut ainsi constater des ruptures de stock encore aujourd’hui sur plusieurs sites de ventes en lignes.

Après la mise à jour annoncée lors du Nintendo Direct, il semble que les prix aient encore explosé en ce qui concerne le jeu de fitness. En France, les rares exemplaires d’occasion sur les sites de reventes connus comme Ebay ou Leboncoin dépassent presque tous les 100€, et cela peut monter jusqu’à 150€. Au Etats-Unis, certains sont même parfois plus coûteux qu’une Switch.

Chinese resellers are continuing to buy overseas stock of Ring Fit Adventure in huge quantities to resell in China where the package is currently selling for over $250.

Global shortages + viral short videos showcasing the game + impact of coronavirus driving up demand. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 20, 2020