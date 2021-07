RiMS Racing dévoile une partie de son contenu et une vidéo de gameplay

Après avoir partagé un court trailer de gameplay en mai et nous avoir laissé sur une preview mitigée, voire inquiétante, le mois dernier, RiMS Racing a diffusé une vidéo de gameplay de quatre minutes. A défaut de nous rassurer sur l’aspect graphique, celle-ci montre ce que donne un tour rapide sur la piste nippone de Suzuka à bord de la Kawasaki Ninja ZX10-RR de 2019 ainsi qu’un aperçu du système de personnalisation des véhicules présent dans le mode Carrière.

Huit des motos les plus rapides du monde au casting

En plus de cet extrait, le studio milanais RaceWard a profité de l’occasion pour révéler la liste des huit motos officielles qu’il sera possible de piloter dans le jeu et qui font partie des plus rapides du monde : la Kawasaki Ninja ZX10-RR, l’Aprilia RSV4 1100 Factory, la BMW M 1000 RR, la Ducati Panigale V4 R, la Honda CBR1000RR ABS, la MV Agusta F4 RC, la Suzuki GSX-R1000R et la Yamaha YZF-R1.

RiMS Racing sortira le 19 août prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Notez que la simulation partagera de « nouvelles informations exclusives » lors de la conférence Nacon Connect qui se déroulera demain, le mardi 6 juillet, à 19h.