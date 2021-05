RiMS Racing dévoile enfin une vidéo de gameplay

Annoncé il y a de cela plus d’un an, RiMS Racing s’est fait plutôt timide et a pris son temps avant de dévoiler du gameplay. L’attente est désormais terminée, puisque le jeu de Nacon et Raceward Studio a montrer une première vidéo de gameplay, relativement courte.

Un trailer in-game

Il ne faudra donc pas s’attendre à en voir beaucoup puisque ce trailer de gameplay ne dure qu’une petite minute. Cela reste suffisant pour découvrir un peu plus le jeu de course, qui promet d’être unique en son genre selon ses développeurs. On espère désormais en découvrir plus très bientôt, peut-être à l’occasion de l’E3.

RiMS Racing sera disponible dès le 19 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.