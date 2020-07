RiMS Racing annoncé, une nouvelle simulation de motos

C’est au cours de la première conférence de Nacon que RiMS Racing a été annoncé, un nouveau jeu de motos qui va s’axer totalement vers la simulation. Les premières informations ont été lâchées, accompagnées d’un logo et on fait le point sur les quelques détails à noter.

Un nouveau challenger ?

Dans le domaine du jeu de motos, force est de constater que le studio milanais Milestone fait un peu office de référence. Il faut dire que l’équipe jongle entre Ride, MotoGP ou encore MXGP. Mais un nouveau venu veut essayer de se faire une place, RaceWard, un autre studio italien également basé à Milan.

A vrai dire, ne cherchez pas d’images du jeu, il ne s’agit que d’une annonce. Marco Ponte, patron de RaceWard, est venu nous parler ambitions et promesses. Il explique que l’entreprise, qui compte de nombreux motards en son sein, a rejoint la « Nacon Family » en septembre 2019 et qu’ils se sont investis « corps et âme dans le développement d’un jeu se déroulant dans le monde de la compétition moto ».

Présenté comme « unique en son genre », ce jeu de motos ferait appel à une technologique novatrice en matière de simulation et a été développé à partir du moteur de Kylotonn. Puis, Marco Ponte a enchaîné les belles paroles sans accorder aucune image, mais nous promet tout de même une simulation qui devrait ravir les plus exigeants et un mode plus accessible spécialement conçu pour les nouveaux venus.

Côté contenu, le studio survole les différents modes et évoque la présence de circuits authentiques sans les citer, un mode compétitif en ligne ou encore une carrière qui mêlera maîtrise sur le terrain et gestion d’équipe. L’accent sera également mis sur la personnalisation et possibilité de modifier la mécanique des motos pour garantir « le meilleur réalisme ».

Bref, on attendra donc les premières images pour en juger. Sachez que RiMS Racing est annoncé pour l’été 2021 sans plus de précision sur les consoles où il sera disponible.