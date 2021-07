RiMS Racing nous montre ses coulisses de développement en vidéos

Prévu pour le 19 août prochain, RiMS Racing est présenté comme le rendez-vous des amateurs des deux roues. Mêlant jeu de course axé simulation et ingénierie mécanique, le titre du studio RaceWard Studio veut proposer une expérience réaliste qui parlera avant tout aux amoureux de la moto. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur le processus créatif.

Un documentaire en deux parties

Nacon vient ainsi de publier deux nouvelles vidéos qui nous parlent du titre, sous-titrées en français pour comprendre les dires des développeurs. Dans la première, l’équipe nous parle de différentes étapes de création pour RiMS Racing : la conception et la recherche des équipes, l’importance des détails techniques, comment développer le jeu de simulation de moto le plus réaliste…

Le studio milanais explique également que pour produire un tel jeu, plusieurs partenariats ont été noués. RaceWard s’est ainsi rapproché de plusieurs constructeurs tels que Ducati, l’occasion d’entrevoir un peu l’histoire du fabricant ou encore Alessandro Valia, pilote test officiel.

La deuxième partie du documentaire s’attarde cette fois-ci un peu plus sur le contenu. On aperçoit plusieurs modes de jeu, tels que la carrière mais aussi quelques tracés modélisés. Giulio Panzani et Stefano Raddrizzani, du département de recherche de Politecnico di Milano et Alessandro Carullo, Game Designer, reviennent sur la physique afin de proposer les meilleures performances en jeu.

RiMS Racing s’annonce ainsi comme la simulation ultime pour les amateurs de jeux de moto. Tout du moins sur le papier, puisque nous y avions joué et quelques défauts venaient entacher ces belles promesses. Il a donc encore tout à prouver lors de sa sortie fixée au 19 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.