La Nacon Connect sera de retour le 6 juillet 2021 à 19 heures

Avec le Summer Game Fest et l’E3 2021 qui se profile, le mois de juin sera déjà bien chargé, mais cela ne veut pas dire que le reste de l’été sera calme. C’est ce qu’entend nous prouver l’éditeur français Nacon, qui sera de retour avec son émission Nacon Connect dès le mois de juillet.

De nombreux jeux de retour

La #NaconConnect sera de retour le 6 juillet ! Avec du gameplay, des avant-premières, des invités exceptionnels et des collaborations inédites cette édition s'annonce explosive ! pic.twitter.com/69ElWC3yvj — Nacon France (@NaconFR) June 2, 2021

C’est l’éditeur lui-même qui nous l’annonce sur Twitter et via un communiqué de presse. Un Nacon Connect avait également eu lieu l’année dernière, où plusieurs titres avaient été présentés comme Steelrising et Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Ces derniers sont bien de retour cette année, tout comme Vampire: La Mascarade – Swansong ou encore The Lord of the Rings: Gollum, qui est récemment passé sous le giron de l’éditeur.

Vous avez donc rendez-vous le 6 juillet prochain à 19 heures pour découvrir tous ces jeux, et d’autres surprises, avec la présentation des derniers accessoires gaming de Nacon en bonus.