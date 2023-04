RIDE 5 : Le prochain opus de la licence RIDE sortira le 24 août sur PC, PS5 et Xbox Series

Carrière scénarisée et améliorations next-gen au programme

Côté nouveautés, le jeu promet d’embarquer un mode Carrière scénarisé au cours duquel un narrateur accompagnera les pilotes en permanence dans le but de les guider à travers les différents événements imaginés par les développeurs.

Plus concrètement, « un classement sera présent et leur permettra de suivre leur progression via les quatre principaux chemins de carrière, qui comprendront divers événements à compléter avant de pouvoir débloquer le suivant. De plus, afin de pimenter la compétition, le mode carrière de RIDE 5 proposera 10 rivaux, chacun avec sa propre personnalité, histoire et apparence. Les joueurs devront les battre pour pouvoir atteindre le haut du classement. Des défis secondaires compléteront le tout avec plus de 200 événements jouables. »

Première production de Milestone délaissant la PS4 et la Xbox One afin de se focaliser enfin sur les consoles de salon de dernière génération, le titre intègrera plusieurs améliorations technologiques pour « proposer un niveau de réalisme époustouflant, jamais atteint par le passé. » Cela inclus notamment la météo dynamique « qui calcule en temps réel la température du circuit et de l’air afin de générer pendant les courses des changements climatiques réalistes ».

De plus, « le système de ciel a également été modifié, passant d’une technologie 2D basée sur de véritables photos à une technologie 3D volumétrique des nuages qui assurera un résultat visuel plus immersif. Désormais, les joueurs pourront voir les nuages changer de formes et interagir avec l’éclairage en fonction de leur densité, créant des panoramas à couper le souffle. Les améliorations technologiques impacteront par la même occasion la physique des motos, qui a été améliorée sur tous ses aspects, de l’interaction du coureur avec son véhicule, aux différentes vitesses des angles d’inclinaison pour chacune des catégories de véhicules. »

Autres ajouts au programme de la simulation : il sera désormais envisageable d’effectuer des sauvegardes et d’utiliser des flaskbacks pendant une épreuve d’endurance, les aides à la conduite ont été améliorées pour faciliter la courbe d’apprentissage des joueurs les moins expérimentés, le mode multijoueur local en écran partagé fera son retour pour la première fois depuis RIDE 2 et, en ligne, « il sera possible de rejoindre des sessions cross-play sur consoles (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) et sur PC (Steam vs Epic Games Store). »

Rendez-vous l’été prochain pour découvrir ce que nous réserve RIDE 5.