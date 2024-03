Du gameplay manette en main

A son annonce, le parallèle avec Kingdom Hearts a vite été établi. Et pour cause, Reynatis nous a immédiatement fait penser à Verum Rex du troisième volet. Un sentiment renforcé par la participation de Kazushige Nojima et Yoko Shimomura, respectivement scénariste et compositrice qui vont travailler sur ce nouveau jeu et qui ont déjà participé à la série de Square Enix. Le studio ne s’en cache d’ailleurs absolument pas et explique avoir puisé ses inspirations dans cette franchise.

Histoire d’en montrer un peu plus sur ses mécaniques, l’action RPG a dévoilé 45 minutes de gameplay à l’occasion d’une couverture du jeu par le magazine japonais Dengeki Online. A partir de 12min24 dans cette vidéo, vous pouvez ainsi apercevoir de l’exploration, des combats et quelques rares cinématiques. Une présentation en japonais bien sûr, qui nous rappelle que l’intrigue prendra place à Shibuya où l’on y suivra un dénommé Marin Kirizumi.

Où précommander Reynatis au meilleur prix ?

Quelques jours plus tôt, NIS America a ouvert les précommandes pour le jeu. Si cela vous intéresse, sachez que vous pouvez réserver votre exemplaire physique dès maintenant. Il s’agit d’ailleurs d’une version Deluxe, vendue à 59.99€, et regroupant le jeu en boîte, un mini-artbook ainsi qu’un code de téléchargement pour récupérer la bande-son en numérique. Des petits bonus qui ne manqueront pas de faire plaisir aux amoureux et amoureuses de la boîte.

Si Reynatis est prévu pour le 25 juillet au Japon, il n’est confirmé que pour un vague « automne 2024 » dans nos contrées. Il sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam.