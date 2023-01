Accueil » Actualités » Returnal sortira le 15 février sur PC et affiche ses configurations requises

L’existence d’un portage PC de Returnal ne faisait presque aucun doute mais il aura fallu attendre les Game Awards pour en avoir le coeur net. Les premières configurations requises à l’époque avaient de quoi faire trembler la plupart des personnes intéressées par cette version, étant donné qu’elle demandait pas moins de 32 Go de RAM. Housemarque et Climax Studios ont depuis revu leur copie et nous annoncent de nouvelles configurations, tout en nous précisant la date de sortie de ce portage.

Un portage qui demande des ressources

Préparez vos cartes graphiques, Returnal viendra mettre à genoux vos PC dès le 15 février prochain. Ce portage devrait permettre de profiter du jeu dans sa meilleure version, avec la Tour de Sisyphe et la coop en ligne déjà intégrée à l’expérience globale. Toutes les spécificités de cette version nous sont montrées dans une nouvelle vidéo, tandis que d’autres configurations ont été partagées via le PlayStation Blog.

Ces dernières pourront en rassurer plus d’un puisque la RAM minimale est passée de 32 Go à 16 Go, mais autant vous dire qu’il vous faudra tout de même une sacrée configuration pour profiter du jeu convenablement (autant dire que ça ne va pas être facile sur le Steam Deck). Voici donc les nouvelles configurations PC requises pour jouer à Returnal :

Minimum

Performances : 720p / 60 FPS

: 720p / 60 FPS GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) CPU : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 60 Go HDD

Medium

Performances : 1080p / 60 FPS

: 1080p / 60 FPS GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go)

: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go) CPU : Intel Core i5-8400 (6 core 2.8GHz) ou AMD Ryzen 5 2600 (6 core 3.4GHZ)

: Intel Core i5-8400 (6 core 2.8GHz) ou AMD Ryzen 5 2600 (6 core 3.4GHZ) RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 60 Go HDD

Recommandé

Performances : 1080p / 60 FPS

: 1080p / 60 FPS GPU : NVIDIA RTX 2070 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)

: NVIDIA RTX 2070 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) CPU : Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 60 Go HDD

Epique