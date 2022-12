Returnal : Les configurations requises pour y jouer sur PC sont disponibles

Officialisé lors de la cérémonie des Game Awards 2022, le portage PC de Returnal refait parler de lui depuis la nuit dernière. La raison ? Cette version du TPS futuriste chapeautée par Climax Studios a révélé sur ses pages Steam et Epic Games Store ses configurations requises pour pouvoir en profiter sur cette plateforme et, sans mauvais jeu de mots, ceux et celles qui espéraient pouvoir la faire tourner à plein régime sur une machine modeste risquent de prendre un (léger ?) coup de clim, notamment en ce qui concerne la mémoire vive.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-6400 (2.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé)

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-8700 (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz)

Mémoire vive : 32 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 Go) ou AMD RX 6700 XT (12 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé)

Déjà disponible sur PlayStation 5 depuis avril 2021, Returnal arrivera sur PC début 2023 sans plus de précisions pour le moment.