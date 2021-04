Returnal : Housemarque présente 28 minutes de gameplay

Depuis que les tests de Returnal sont sortis hier, l’exclusivité PS5 déchaîne les passions, notamment autour du débat sur la difficulté dans le jeu vidéo. Histoire de nous montrer ce que le jeu est vraiment en dehors de cette question, Housemarque dévoile aujourd’hui 28 minutes de gameplay pour nous présenter en détails le jeu.

Un tour complet en vidéo

Les développeurs de Returnal nous expliquent donc tout ce qu’il y a à savoir ici avec 28 minutes de gameplay qui permettent de faire le tour de ce que propose le jeu. Cette vidéo n’est pour le moment disponible qu’en anglais, mais vous pouvez tout de même visionner le gameplay pour vous faire un avis plus complet sur le titre.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur Returnal, vous pouvez consulter notre test complet ainsi que notre test vidéo, en plus d’une FAQ qui répondra peut-être à certaines de vos interrogations.