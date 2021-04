Resident Evil Village montre 5 minutes de gameplay sur PS4 Pro

La sortie de Resident Evil Village se rapproche, et ce mois d’avril devrait nous permettre d’en apprendre bien plus sur le dernier opus de la série. On pourra notamment découvrir plus de choses sur le jeu lors d’un prochain Resident Evil Showcase, mais avant cela, Capcom a permis à IGN de diffuser 5 minutes de gameplay.

La version PS4 Pro se dévoile

Cette vidéo nous permet donc d’admirer quelques images en plus, qui se terminent avec la séquence que l’on a pu voir dans l’un des trailers, qui nous montrait Lady Dimistrescu en pleine conversation téléphonique, observée par un Ethan bien caché.

On peut surtout voir ce que la version PS4 Pro aura dans le ventre avec ces minutes de gameplay, et on peut dire que l’ancienne génération s’en sort relativement bien en comparaison avec ce que l’on a pu voir sur la démo PS5.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.