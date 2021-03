Un nouveau Resident Evil Showcase en avril et une sortie sur Stadia pour Resident Evil 7 et Village

Cette année, la licence Resident Evil fête son 25ème anniversaire, et la sortie de Resident Evil Village permettra de rendre cet anniversaire encore plus spécial. Afin de montrer son prochain titre avant sa sortie en mai, Capcom prévoit d’organiser un nouveau Resident Evil Showcase, qui devrait nous en apprendre plus sur ce huitième épisode.

Un mois d’avril chargé

The #ResidentEvil25thAnniversary begins today! The next Resident Evil Showcase goes live in April – catch up on the latest showcase info, an open beta for Resident Evil Re:Verse, and more! 🌿 https://t.co/lq7EZi8MEI pic.twitter.com/RBfAVSwlmP — Resident Evil (@RE_Games) March 22, 2021

Hier, on apprenait que Resident Evil Re:Verse aurait droit à une bêta ouverte du 8 au 11 avril, mais ce n’est pas tout pour le mois d’avril, puisque le prochain Resident Evil Showcase à venir se tiendra lui aussi en avril. On a pas encore de date précise, mais on imagine que cela sera autour de la période de bêta du jeu multijoueur, donc tout prochainement.

Dans le même temps, on apprend également que Resident Evil Village et Resident Evil 7 vont débarquer sur Stadia. Le huitième opus sera accompagné d’une offre spéciale qui permettra de mettre la main sur une Premier Edition Stadia (Chromecast + manette) en achetant le jeu sur le service avant le 21 mai. Le septième épisode sortira quant à lui le 1er avril, et sera intégré à l’offre Stadia Pro.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.