Resident Evil Village : Un collector japonais affiché au prix de 1 800 dollars

Capcom a bien compris l’engouement autour de Resident Evil Village, qui a dévoilé sa date de sortie la semaine dernière. Si l’éditeur a aussi levé le voile sur une édition collector somme toute classique, il a aussi révélé une édition très couteuse qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, comme pour Devil May Cry V à sa sortie.

1 800 dollars pour ressembler à… tout le monde

Ce sont les joueurs japonais (ou ceux qui passeront pas l’import) qui auront le droit de réserver cette édition collector pas comme les autres. Cette dernière est en réalité identique à celle que les joueurs du monde entier pourront découvrir, mais elle contient également une réplique du manteau de Chris que l’on peut voir sur la figurine et dans le huitième opus. Un ajout qui, selon Capcom, justifie ainsi le prix de 192 500 yens, soit environ 1 800 dollars. Tout de même.

Pour ce prix, vous aurez donc droit à cette veste (sans bouton) qui facilitera vos plus beaux cosplay de Chris. Il serait mauvaise langue de dire que ce genre de veste se trouve à peu près partout en magasin, pour un prix moins élevé que le jeu dans son édition standard, mais… On suppose que le tissu est de qualité ? On ne voit que ça.

Il faudra payer le prix fort pour le découvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver votre exemplaire sur le site de vente japonais de Capcom.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.