Resident Evil Re:Verse aura droit à une bêta ouverte du 8 au 11 avril

Bonne nouvelle si vous attendez des nouvelles du projet Resident Evil Re:Verse. Capcom vient d’annoncer qu’il y aura une phase de test d’ici deux bonnes semaines. Une bêta ouverte sera effectivement proposée aux joueurs qui aimeraient s’essayer à ce titre multijoueur.

Du PvP Resident Evil

L’éditeur japonais nous donne donc rendez-vous début avril pour une bêta ouverte à tous les joueurs. Celle-ci se déroulera du jeudi 8 avril à 8 heures du matin et se terminera le dimanche 11 avril à la même heure. Les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam pourront y jouer sans condition préalable, si ce n’est qu’il faudra vous munir d’un identifiant Capcom. Le pré-téléchargement sera disponible le 6 avril à 2h, toujours heure française.

Pour l’instant, le studio n’a pas donné plus de précisions quant au contenu disponible, qui sera sans doute le même que la bêta fermée. D’ailleurs, les joueurs de cette bêta fermée n’auront pas besoin de tout télécharger à nouveau. Capcom précise que cette bêta ouverte servira surtout de stress test pour les serveurs ainsi que pour tout problème d’équilibre. Il est donc tout à fait possible que des maintenances ou coupures inopinées se produisent pendant votre session.

Annoncé aux côtés de Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse est un jeu multijoueur centré sur le PvP où l’on incarnera les personnages les plus célèbres de la saga, comme Léon ou encore Claire. Le tout se déroule en arène et l’objectif est bien évidemment de mener à mal ses opposants. Le jeu est proposé gratuitement si vous achetez Village et sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 7 mai.