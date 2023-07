Remnant 2 fait un carton sur Steam en attirant deux fois plus de monde que le premier épisode

Et si le succès surprise de l’été, c’était lui ?

En s’intéressant aux chiffres de SteamDB pour le premier week-end du jeu, on remarque que Remnant II est parvenu à rassembler 110 856 joueurs et joueuses pour son plus haut pic d’activité, ce qui est deux fois plus élevé que le premier Remnant (48 289).

Un résultat qui peut aussi être mis en perspective avec des licences plus massives pour mieux mesurer le succès du jeu de Gunfire Games, puisqu’à titre de comparaison, le jeu fait mieux que Battlefield 2042 et n’est pas très loin du score du premier The Division. Autrement dit, le titre cartonne et on est maintenant curieux de voir si c’est aussi le cas sur consoles.

Remnant 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test, qui montre que chez nous aussi, le titre a laissé une bonne impression.