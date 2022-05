Le Remake de Dead Space sortira le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PC

Durant un livestream consacré au jeu, Electronic Arts a révélé la date de sortie du très attendu remake de Dead Space. Finalement, il faudra attendre un peu moins longtemps que ce que l’on aurait pu espérer même si les nouvelles récentes nous prouvent qu’aucun titre n’est à l’abri du report.

Retour imminent dans le vaisseau de la peur

C’est officiel, le remake de Dead Space sortira finalement le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Comme on s’en doutait un peu, il fait l’impasse sur la précédente génération de consoles. Monument du survival-horror, Dead Space (et ses suites même s’il peut y avoir débat sur le 3) est encore salué pour son atmosphère, son ambiance, son sound-design ou encore ses jeux de lumière. Globalement une expérience inoubliable dans la peau de l’ingénieur Isaac Clarke.

C’était d’ailleurs l’un des sujets du livestream consacré à l’aspect artistique du soft. Evidemment, ce retour aux sources avec les technologies actuelles a de quoi donner furieusement envie. D’après le studio Motive, il restera cependant fidèle à la vision du jeu de base. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter. Phillipe Ducharme, Senior Producer de Dead Space, nous dit ceci :

« Développer ce remake a été très amusant pour nous chez Motive, car nous sommes de vrais fans de la franchise et voulons la traiter avec le respect qu’elle mérite. C’était tout aussi excitant de voir les réactions des joueurs alors que nous les emmenons dans ce voyage du développement en notre compagnie. Nous faisons de grands progrès sur notre route vers l’Alpha et nous sommes heureux d’annoncer que le jeu sera lancé en janvier de l’année prochaine. Nous avons hâte que les joueurs, anciens et nouveaux, voient comment nous avons amélioré l’expérience originale dans le remake pour qu’elle soit tout aussi percutante pour cette génération.

On peut donc s’attendre à en voir bien plus durant les prochains mois même si Motive reste très transparent sur le développement avec des livestream assez récurrents et qui rassurent pour le moment sur le résultat final.