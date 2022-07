Red Dead Redemption 2 : Les versions PS5 et Xbox Series auraient aussi été mises de côté pour favoriser GTA 6

Décidément, il semblerait que Rockstar se soit enfin décidé à mettre les bouchées doubles sur le développement de GTA 6. La semaine dernière, on apprenait que le studio mettait fin aux mises à jour majeures sur Red Dead Online, laissant la communauté sur le carreau, même si les serveurs resteront ouverts et si des petits événement réguliers sont à prévoir. Tout cela pour se focaliser enfin sur GTA 6, qui doit dépasser les attentes, et qui nécessite donc toutes les ressources que le studio a à sa disposition. Et visiblement, Red Dead Online n’est pas le seule victime ici.

Tout le studio sur GTA 6 ?

Même si Red Dead Redemption 2 tourne comme un charme sur la génération précédente, certains attendaient l’arrivée d’une version optimisée pour la nouvelle génération, à l’instar de GTA V.

L’insider Tez2, relayé par VGC, déclare aujourd’hui que ces versions PS5 et Xbox Series étaient bien prévus pour Red Dead Redemption 2, mais ce ne serait désormais plus d’actualité. Le projet serait soit mis en pause, soit carrément annulé selon Tez2.

Si l’on accorde un peu de crédit à cette information, c’est parce que c’est le même insider qui a mis en avant le fait que Rockstar aurait mis de côté des remasters de GTA IV et de Red Dead Redemption afin de se concentrer sur GTA 6. Une information qui a depuis été confirmée par Kotaku, et la déclaration de Rockstar à propos de Red Dead Online donne encore plus de poids à tout cela, même si on prendra le tout avec des pincettes.

Pas de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series pour le moment donc.