Rockstar : Des remasters de Red Dead Redemption et de GTA IV mis à la poubelle pour favoriser GTA VI ?

Avec la GTA Trilogy, Rockstar n’a pas vraiment brillé dans le domaine des remasters. Alors forcément, même si certains fans du studio attendent que d’autres titres reviennent dans des versions remasterisées, la prudence reste de mise suite à ce dernier échec. Et il se pourrait même que cette compilation ait aussi refroidi Rockstar, du moins selon l’insider Tez2 – qui selon VGC a déjà vu plusieurs fois juste concernant GTA Online – qui indique que le studio a mis de côté des remasters de Red Dead Redemption et de GTA IV.

MAJ : Suite à la publication de l’article, Kotaku affirme que selon ses propres sources, les remasters ont été mis de côté pour favoriser le développement de GTA VI.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.

The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1

— Tez2 (@TezFunz2) July 4, 2022