Rebel Wolves, le studio composé d’anciens de CD Projekt Red, révèle un premier artwork pour son jeu Dawnwalker

Un RPG à surveiller de près

Le jeu ne devrait pas sortir avant quelques années mais puisque la presse commence déjà à en parler et que tout s’accélère pour le studio, autant officialiser le projet avec un nom. Rebel Wolves indique que son premier jeu, qui sera un RPG AAA, sera nommé Dawnwalker, comme on l’apprend via un tweet. Mieux, le studio dévoile aussi un premier artwork officiel pour ce jeu, qui fait suite au simple concept-art que l’on avait jusqu’ici.

Usually we don't comment on rumours. However, since we've heard something through the grapevine… Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5 — Rebel Wolves 🐺🐺🎮 (@RebelWolvesDevs) January 15, 2024

Difficile pour autant de deviner quoi que ce soit du jeu si ce n’est que le personnage semble posséder des griffes non-humaines et qui pourrait laisser deviner que l’on joue un vampire (surtout avec cette affiche rouge sang), comme ce que montrait le concept-art. On attend maintenant des informations plus concrètes sur ce projet, qui pourraient peut-être arriver au cours de cette année.