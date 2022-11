Ravenbound : Le roguelite en monde ouvert présente son univers fantasy

Chapeauté par le studio Systemic Reaction, entreprise qui appartient au groupe Avalanche (Just Cause), Ravenbound est un nouveau roguelite en monde ouvert. D’abord en fuite puis officialisé pendant la période de la Gamescom, le titre a profité de la mini-conférence du PC Gaming Show 2023 Preview de cette semaine pour rappeler son existence. Absolument rien de nouveau puisqu’il s’agit exactement de la même bande-annonce diffusée lors de son officialisation, scène par scène, pixel par pixel. Mais comme le PC Gaming Show, nous aussi avons deux mois de retard sur la couverture du jeu, l’occasion de vous résumer ce que l’on sait sur le titre.

Du roguelite en open-world

Développé par le même studio qui nous a proposé les très moyens Generation Zero et Second Extinction, Ravenbound se traduit par un jeu d’action et roguelite, le tout dans un monde ouvert teinté de fantasy. Vous êtes ainsi le Corbeau, le porteur d’un pouvoir ancien, un vaisseau forgé par d’anciens dieux qui souhaitent pourfendre la Traîtresse, objectif ultime de l’aventure.

Mais cela ne va pas se faire si facilement : les Dieux ont ainsi fait en sorte que leur arme puisse se transférer d’un corps à un autre pour aller de plus en plus loin dans sa quête. Parfait pour introduire des mécaniques de roguelite, où la mort sera fréquente, et vous fera recommencer dans la peau d’un nouveau guerrier, tout en gardant tout de même une certaine expertise d’une vie à une autre.

Le tout prend place dans le monde Ávalt, un open world fantasy, qui ajoute une touche de folklore nordique. Le corbeau en est un premier symbole, mais l’on retrouve également des Draugrs morts-vivants, des Gulders et autres trolls. Dans ce monde, il sera nécessaire de récolter des ressources et d’assurer sa survie, notamment à l’aide d’un système de construction de decks. A vous de choisir les bonnes cartes.

Pour l’instant, Ravenbound n’a pas de date de sortie mais devrait arriver « prochainement » si l’on en croit la page Steam, seule plateforme confirmée à l’heure actuelle.