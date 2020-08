Ratchet & Clank: Rift Apart : Une démonstration de gameplay prévue pour la Gamescom

Dévoilé pour la toute première fois lors de l’événement PlayStation diffusé en juin dernier, Ratchet & Clank: Rift Apart s’était même directement montré à travers une petite séquence de gameplay fort prometteuse. La Gamescom approchant à grands pas, Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment comptent en divulguer davantage concernant la nouvelle aventure du duo cher à la PlayStation.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5

Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT

Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020