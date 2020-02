Rainbow Six Siege : Les développeurs évoquent une possibilité de passage en free-to-play, Ubisoft calme tout le monde

Sorti il y a maintenant 4 ans, Rainbow Six Siege fait régulièrement l’objet de questionnement sur son avenir économique. Le passage en free-to-play a déjà été évoqué par le passé et nos confrères de PC Gamer en ont remis un couche à l’occasion de la compétition Six Invitational 2020. Et les réponses sont surprenantes.

Possible ou pas possible ?

Lorsque la question a été posée à Leroy Athanassoff, le directeur de Rainbow Six Siege, celui-ci répond que du côté de l’équipe de développement, c’est une envie que cela arrive un jour ou l’autre et que le jeu soit accessible pour tout le monde. Le problème est que toutes les fonctionnalités nécessaires pour un passage du titre en free-to-play ne sont pas encore réunies et retarde donc l’échéance.

En effet, l’arrivée du jeu en mode free-to-play permettrait aux smurfs de se créer de nouveaux comptes. Le smurfing est une pratique qui consiste pour les bons joueurs à se créer un nouveau compte pour repartir de zéro et de tomber en matchmaking contre des personnes de plus faibles niveaux. Cela engendre un déséquilibre du jeu et c’est ce que les développeurs veulent à tout prix éviter, eux qui arrivent à maintenir des pics de joueurs à 180 000 joueurs (sur Steam) avec des mises à jour régulières.

Mais ce n’est pas le seul frein à ce nouveau modèle économique. Ubisoft qui est l’éditeur du jeu, n’a nullement l’intention de faire passer le titre en version gratuite. C’est le magazine PCGamesN qui a directement contacté l’éditeur français afin de leur demander leur avis et la réponse est plutôt claire :

« Nous cherchons à continuer à engager de nouveaux joueurs et à conserver notre fidèle communauté, mais il n’est pas prévu pour l’instant de faire de Rainbow Six Siege un jeu free-to-play. »

En attendant, les joueurs pourront profiter de la mise à jour « Operation Void Edge » qui sera bientôt déployée sur tous les serveurs officiels avec l’arrivée de deux nouveaux agents : Iana et Oryx. Le planning pour les années 5 et 6 ont également été dévoilé avec l’arrivée de nouveaux agents, la refonte de certains agents et cartes afin d’optimiser les interactions entre les joueurs. Il sera aussi possible de bannir des cartes et un système de réputation pour bon ou mauvais comportement verra également le jour dans les futures mises à jours.