Rainbow Six Siege : Un nouvel événement temporaire avec un mode de jeu inédit

Rainbow Six Siege continue d’être alimenté en contenu régulièrement, et ce même si l’équipe de développement doit s’atteler sur Rainbow Six Extraction qui a vu sa sortie décalée de septembre 2021 à janvier 2022.

Une première incursion vers Extraction

Ce mode temporaire « Containment » sera actif dés aujourd’hui et ce jusqu’au 24 août inclus, dans un mode PvP appelé « Destuction de Nid« . Deux factions vont ici s’affronter dans un objectif bien différent pour chacun des camps.

Vous aurez d’un côté les agents du REACT qui doivent détruire le nid présent sur la map du consulat (retravaillée pour l’occasion) et de l’autre les Protéens qui devront tout faire pour empêcher la progression des assaillants.

Les Protéens auront la possibilité d’imiter l’aspect physique des agents du REACT avec des fonctions toutefois plus limitées en terme d’action, qui ne seront possible qu’en corps à corps. La partie se terminera si le REACT parvient à détruire le nid ou si les Protéens élimine l’ensemble de l’équipe adverse.

Pendant l’événement, ce ne sont pas moins de 33 éléments de personnalisation qui seront déblocable en passant des skins aux accessoires d’arme à équiper.

Le titre, disponible sur PC, PlayStation 4/5 et Xbox One/Séries S/X, sera jouable gratuitement du 13 au 15 août avec des points de bravoure multiplié par deux.