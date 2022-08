Ragnarock : Notre avis sur le DLC Hellfest Raid

Ragnarock, après un jeu de base très efficace, revient prolonger l’expérience avec un nouveau DLC nommé Hellfest Raid. Comme son nom l’indique, le contenu téléchargeable rend logiquement hommage au Hellfest, qui a pris place les 16, 17 et 18 juin dernier à Clisson. Du coup, il est temps de donner quand même notre avis sur ce nouveau DLC, afin de voir s’il vaut vraiment le coup en complément du jeu d’origine.

Conditions de test : Nous avons testé le DLC Hellfest Raid de Ragnarock durant deux petites heures. Cela nous a permis de terminer deux fois les 11 chansons que composent ce DLC, et faire un petit tour dans le vestiaire, qui est la nouvelle pièce du menu du soft. Le titre a été testé sur le Meta Quest 2.

Un contenu décent pour le prix

Dans ce nouveau DLC consacré au Hellfest, force est de constater que la playlist fournie est plutôt qualitative. Avec du The Offsprings, Gojira, DragonForce voire Nightwish, autant dire les joueurs devraient être comblés. Qui plus est, le contenu téléchargeable pas moins de 11 chansons, qui sont toutes plus ou moins de qualité hormis deux ou trois, qui ne sont pas très intéressantes dans le lot. Ceci dit, le contenu proposé au niveau des chansons est largement acceptable d’autant que pour 12,04 €, le prix est vraiment décent vu ce qu’il offre.

Au-delà des chansons, Ragnarock en profite aussi pour se doter d’une nouvelle pièce dans son menu, avec le vestiaire. Ici, rien de bien transcendant, car celle-ci vous donne juste la possibilité de modifier votre marteau, ou encore votre drakkar. Bien évidemment, ceux-ci se débloquent sous certaines conditions – celui de Hellfest RAID ne se déverrouille qu’en terminant toutes les chansons dans n’importe quelle difficulté -, et ne sont évidemment que purement cosmétiques. Hormis le côté immersif de la chose, le vestiaire ne sera qu’un plus dispensable même s’il est bienvenu, notamment pour les joueurs avides de personnalisation sur leur marteau ou drakkar.

Pour terminer, le DLC Hellfest Raid ne laisse pas les joueurs sur leur faim, avec également une nouvelle map à la clé. Cette dernière propose en effet une carte nous faisant visiter les principaux lieux du mythique Hellfest. Il faut dire que cela fait son petit effet, pendant que nous nous efforçons de suivre le rythme des diverses musiques, marteaux dans les mains. Pour le coup, c’est tout ce que nous donnera ce DLC Hellfest Raid de Ragnarock, et c’est déjà pas mal.

Concrètement, que retenir de ce DLC Hellfest Raid de Ragnarock ? Honnêtement que du positif, à peu de choses près. Jouissant d’une belle playlist qui reste quand même un poil inégale et surtout l’ajout d’une nouvelle pièce, de cosmétiques et d’une nouvelle carte, force est d’admettre que ce contenu téléchargeable est plutôt décent en matière de rapport contenu/prix. Si les ajouts purement cosmétiques avec le nouveau Drakkar et Marteau n’apportent pas grand-chose dans le gameplay malheureusement, le DLC Hellfest Raid est cependant peu cher, propose pas mal de chansons de qualité qui étaient présentes au Hellfest, et permet d’allonger généreusement l’expérience sur le titre de Wannadev Studio, qui est déjà aussi excellent que bien fourni rien que sur le jeu d’origine.