Que vaut The First Berserker: Khazan, le Souls-like de Nexon ?

Après le versus fighting, DNF s’essaye à l’action-RPG

Tout le monde ne peut pas réinventer la roue et ce n’est pas ce que l’on demande à tous les studios. Même à une équipe dont la création ne date pas d’hier. Le studio coréen Neople n’est pas un nom que vous entendez souvent mais il est à l’origine d’une licence un peu plus populaire nommée Dungeon & Fighter Online, qui s’est déclinée récemment en jeu de combat avec DNF Duel. Une série qui a ses fans, surtout en Asie, et qui cherche maintenant à séduire un public plus occidental en lui servant sur un plateau d’argent le sous genre à la mode du moment : un Souls-like. Pardon, un « Hardcore Action-RPG ».

The First Berserker: Khazan se situe dans le même univers que Dungeon & Fighter mais vous n’avez aucunement besoin de connaître le lore de la série pour vous intéresser à ce nouveau jeu, puisque l’histoire de ce dernier démarre bien avant tous les événements déjà narrés. On incarne ici Khazan, doublé par le désormais inévitable Ben Starr (qui est partout depuis qu’il a prêté sa voix à Clive, héros de Final Fantasy XVI), qui est un ancien héros de l’empire Pell Los. Ancien, car il se retrouve faussement accusé de trahison après avoir terrassé le terrible dragon Hismar aux cotés de l’Archimage Ozma. Jeté comme un malpropre et presque tué lors de son emprisonnement, le guerrier conclu un pacte avec une entité mystérieuse qui ravive sa soif de vengeance.

C’est en jouant à l’introduction du titre que l’on a pu mieux se rendre compte que The First Berserker avait tout ce que l’on peut attendre d’un Souls-like classique, pour ne pas dire archi-classique. Même la manière dont était construit le tutoriel était calquée sur les autres expériences du genre. Avec un peu d’expérience dans le genre, deviner où est placé chaque ennemi, chaque piège, chaque monstre « élite » (vous savez, les monstres pièges trop forts pour vous dans un tuto) se fait sans mal. De quoi donner l’impression que l’on a déjà joué à ce jeu 100 fois.

Seulement une belle gueule ?

A défaut d’être très original, The First Berserker: Khazan veut honorer la partie « action » du terme « action-RPG ». Khazan répond plutôt bien, les coups s’enchainent vite et l’on retrouve des combos à placer qui nous permettent d’attaquer l’ennemi sans trop lui laisser de répit. Notre vengeur dispose de compétences spéciales à déclencher à l’aide de raccourcis pour accélérer encore un peu plus le rythme des combats.

Des options plus que nécessaires contre les boss, comme celui que l’on a pu affronter lors d’une partie plus avancée et qui – armé de sa massue et de son arbalète – ne nous a laissé aucune chance. Avec un peu d’entraînement, nul doute qu’il mordra la poussière, surtout en trouvant notre propre style. Khazan ne semble pas avoir de classes précises, puisque vous changerez surtout de manière de combattre en modifiant votre arme principale.

Tout est ici porté sur l’attaque, et non la défense. Pas de bouclier en vue pour Khazan, qui peut malgré tout utiliser une garde qu’il faudra surtout actionner avec un bon timing pour faire fondre la jauge de « posture » adverse afin de le déstabiliser. Là encore, si vous avez joué à, disons, Sekiro, vous retrouverez vite vos marques.

Qu’est-ce qui permet donc à The First Berserker: Khazan de ne pas se noyer parmi toutes les autres propositions du genre ? Pour l’instant, peu de choses si ce n’est sa direction artistique. Avec son chara-design typé anime, le jeu parvient à se trouver une vraie identité visuelle avec une technique qui tient bien la route pour le moment (contrairement aux précédents trailers du jeu qui nous inquiétaient sur ce point). Bon, on n’oublie pas que Code Vein avait fait le même choix et que ça ne l’a pas beaucoup aidé, mais on espère que le jeu édité par Nexon a d’autres cartes dans ses manches pour nous séduire.

En tant que tel, The First Berserker: Khazan semble être un solide Souls-like qui va davantage aller séduire les habitués du genre plutôt qu’attirer celles et ceux qui n’ont jamais mis un doigt dans cet engrenage si addictif. Mais à l’heure où de plus en plus de jeux parviennent à ajouter des petites touches d’originalité à ce genre d’expérience, il faudra avoir bien plus à proposer pour espérer se démarquer. Début de réponse dès 2025, année de sortie de The First Berserker: Khazan sur PC, PS5 et Xbox Series.