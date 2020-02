Régulièrement, on vous parle de figurines sur le site. Il y a quelques jours par exemple, on était revenu sur une magnifique statuette pour Amaterasu (Okami). A un budget plus abordable, on avait aussi appris qu’une nendoroid issue de Death Stranding arrivera prochainement. Cette fois-ci, on s’attarde sur une magnifique représentation de Purple Heart de la série Hyperdimension Neptunia.

Une figurine pour Purple Heart (Lilac Cool)

Cette fois-ci, c’est le fabricant Good Smile Company qui propose cette figurine de Purple Heart, la forme ultime de l’adorable Neptune dans Megadimension Neptunia VII. Dans son look Lilac Cool, l’héroïne tape la pose avec une arme dans la main et surtout, une magnifique tenue.

Cette figurine sous licence officielle est en PVC et est à l’échelle 1/7, soit environ 25 centimètres de haut. Actuellement, elle n’est pas disponible sur le marché puisqu’elle est en cours de fabrication et disponible en précommande. Sa sortie est prévue pour mars 2021 et il faudra donc patienter un peu avant de l’afficher fièrement dans sa bibliothèque.

Bien sûr, une figurine de cette qualité demande à ce que l’on y mette le prix. 319.99€, c’est son prix de vente conseillé. Oui, tout de même, et on vous la partage surtout pour en mettre plein les yeux. Mais si jamais vous souhaitez craquer – on sait jamais, sachez qu’elle est disponible sur Derive Figurine avec un prix préférentiel à 304.99€. Attention bien sûr, il faudra la réserver avant le 26 mars 2020, date de clôture des précommandes.