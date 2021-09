Sorti en octobre dernier sur PC, Xbox One et Switch, puis quelques mois après sur PlayStation 4. Un an plus tard, Pumpkin Jack va bientôt recevoir sa mise à jour new-gen pour la Xbox Series X|S et la PlayStation 5.

Halloween arrive sur la nouvelle génération de console

Cette version new-gen apportera la fameuse 4K et le tant convoité, ray-tracing. Ainsi, deux modes s’offriront aux joueurs et aux joueuses. Le mode qualité qui permettra de jouer au titre en 4K et 30 fps avec du ray-tracing, et le mode performance qui fera tourner le jeu en 4K et à 60 fps mais sans ray-tracing.

A savoir que, cette nouvelle version sera gratuite pour celles et ceux ayant déjà acheté Pumpkin Jack sur PlayStation 4 ou Xbox One. De plus, la version new-gen sera disponible le 27 octobre 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce qui est idéal pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween.

Pour rappel, Pumpkin Jack est un jeu d’aventure et de plateformes en 3D s’inspirant très fortement des titres sortis sur la toute première console de Sony, et notamment de la licence culte, MediEvil. Le joueur ou la joueuse incarne Jack, un servant du Mal à tête de citrouille, qui se bat pour triompher du Bien.