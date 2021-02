Pumpkin Jack arrivera finalement sur PlayStation 4 le 24 février

Initialement sorti juste à temps pour célébrer Halloween en 2020 sur PC, Switch et Xbox One, Pumpkin Jack avait pris un peu de retard sur PlayStation 4. Après quelques semaines d’attente, le titre a désormais droit à une date de sortie sur la console de Sony, et c’est pour tout bientôt.

Jack arrive sur PS4 dans peu de temps

Un nouveau trailer a été partagé pour annoncer cela, et préciser que Pumpkin Jack arrivera donc sur PS4 le 24 février prochain. Pour rappel, le titre s’inspire des jeux de plateformes de l’ère PS2 et nous propose une aventure décalée où l’on incarne l’un des serviteurs du Mal.

Pour en savoir plus sur Pumpkin Jack, n’hésitez pas à consulter notre test complet, ainsi que notre interview de Nicolas Meyssonnier, seul développeur du jeu, réalisée à l’occasion de notre premier AG French Direct.