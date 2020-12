Pumpkin Jack fête Noël avec une mise à jour de contenu

Fortement inspiré par Medievil et autres jeux de plateforme 3D de l’âge d’or du genre, Pumpkin Jack sortait en octobre dernier. Il était accompagné d’une promesse : des mises à jour viendrait faire grossir son contenu à terme. Et à peine deux mois après sa sortie, voilà qu’une première pointe le bout de son nez.

Vive le vent d’hiver

Présenté au cours de notre événement AG French Direct, Pumpkin Jack s’annonçait comme un bel hommage aux jeux de plateforme 3D des deux premières PlayStation. Et dans les faits, notre test aurait tendance à donner raison à cette description. Néanmoins, on pourra reprocher au jeu de Nicolas Meyssonier sa durée de vie très faible et son manque de contenu. Ses principaux défauts, au dessus desquels il est difficile de passer.

La bonne nouvelle c’est qu’une mise à jour gratuite débarquait aujourd’hui, embarquant un petit lot de contenus supplémentaires. Rien de bien extraordinaire, mais de quoi faire grossir un brin la durée de vie de ce plateformer. Au programme, cette maj spécial Noël apporte un nouveau costume (à acheter avec des collectibles in game), ainsi que 30 cadeaux disséminés dans les 6 niveaux du jeu et des lettres de Jack adressées au Père Noël.

Pumpkin Jack est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.